Akla gelmedik kaza başa geldi

Aydın'ın Çine ilçesinde akla hayale gelmedik bir olay yaşandı. Evlerinin balkonunda paspas sapı ile oynamakta olan 11 yaşındaki kız çocuğunun elindeki metal sap balkonun yakınından geçen yüksek gerilime temas edince elektrik akımına kapıldı. Bir anda kızının saçlarının yandığını gören anne de kızının yanan saçlarını elleri ile söndürmek isterken elleri yandı. Hastaneye kaldırılan anne kız ilk müdahalenin ardından Çine'den Sakarya'ya sevk edildi.

Olay gece saat 22:15 sıralarında Çine ilçe merkezi Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Evlerinin balkonunda paspas ile oynamakta olan 11 yaşındaki Yasemin Y.'nin elindeki paspasın metal sapı balkonun hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada bir gürültü ile kızının feryat ettiğini gören Anne Hatice Y. kızının saçlarının yanmakta olduğunu görünce elleri ile kızının saçlarını söndürdü. Bu sırada 11 yaşındaki Yasemin Y.'nin başı saçlarının alev almasından vücudunun büyük bir kısmı da elektrik akımına kapılmasından kaynaklı yandı. Anne Hatice Y. ise kızının yanan saçlarını çıplak elle söndürmek isterken yandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Derince Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlıkçıların tutumu şaşırttı

Bu arada yaralıları Sakarya Derince Devlet Hastanesi'ne taşıması için görevlendirilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilginç tutumu herkesi şaşırttı. Hastaları hastaneye taşıması için görevlendirilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlıkçılar, hastalarla ilgilenmek yerine olayı haber yapmak isteyen gazetecilerle uğraştı. Gazetecilerin işlerini yapmasını engellemeye çalışan 112 Acil Servis'teki görevliler hastalarla uğraşacaklarına bir süre gazetecilerle uğraştı. Tepki üzerine 112 Acil Servis'teki görevliler daha sonra vazifelerine dönüp yanan anne ve kızı hastaneye götürdü.