Aksoy; “15 Temmuz direnişin zaferi, dirilişin de haberidir”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tevfik Aksoy; “15 Temmuz, tarihten aldığı güçle medeniyet ve gönül coğrafyamızın umudu olan, tüm Müslümanları kardeşlik hukukuyla gözetmeye çalışan, adalet duygusuyla dünya mazlumlarının hakkını arama gayreti gösteren, emperyalizme yüksek sesle itiraz eden ülkemize karşı siyonist ve emperyalistlerin içerideki ırgatları ve mankurtlarıyla birlikte kalkıştıkları kanlı işgal girişimidir. Bu haince planlanmış kanlı kakışmaya karşı milletimiz inancını imkân, vatanını namusu için miğfer ve özgürlüğünü vazgeçilmez meşale olarak görmüş, destansı direnişiyle darbecileri yerle yeksan etmiş, ülkemiz topyekun dirilişe geçmiştir.

15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimiyle başlayan işgal denemesidir. İşgal girişiminin, devletin her kademesinde örgütlenmiş paralel yapısıyla kök salmış olması, karşı koyduğumuz tehlikenin derinlik ve büyüklüğünü anlamak için yeterlidir. On yıllar boyu insanımızın maneviyat ve yardım duygularını istismar eden FETÖ, her türlü yolu kullanarak devletin hücrelerine kadar sızmış, başta eğitim, yargı ve güvenlik olmak üzere, devletin bütün imkânlarını kendi hain planları için kullanmıştır. Bu ihanet şebekesi, siyonist emperyalistlere ‘hizmet’ ederek millî varlığımızı yok etmeyi amaçlayan kalkışmada aktif rol üstlenmiştir. Küresel şeytanî odaklar, 15 Temmuz darbe girişimiyle, Orta Doğu ve İslâm dünyasındaki hâkimiyetlerine engel olan Türkiye’yi, FETÖ aracılığı ile ele geçirme, içine girilecek kaotik süreçte çıkaracakları iç savaşla ülkeyi bölme, dış müdahalelere açık hale getirme, varlığımızı bütünüyle tarihten silme planıyla kanlı bir oyun sahneye koymuşlardır” dedi.

“15 Temmuz’u hazırlayan veya 15 Temmuz’a getiren sebepler iyi anlaşılmalı, sosyal ve siyasi yönleriyle iyi analiz edilmelidir” diyen Aksoy, mesajında şu ifadeleri kullandı: “FETÖ ihanet şebekesinin örgütlenmesinin ana zeminini eğitimin imkânlarını kullanarak yapmış olmasından ders çıkarmak, bizim için son derece hayatî bir öneme sahiptir. Vatan sevgisi, millî duygular ve insanî değerler noktasında örnek insan yetiştirmesi gereken eğitim sistemimiz, güdümüne girdiği odaklardan aldığı emirle göz kırpmadan vatanına, milletine ihanet edebilen tiplerin çıkmasına müsait olabiliyorsa, sistemin zaaflarının tespit ve tadil edilmesine, vakit geçirilmeden de tahkim edilmesine büyük ihtiyaç vardır.

15 Temmuz, merkeze eğitimi alarak topyekûn yeniden yapılanma faaliyetlerini de içerecek tarzda derin bir bilince, değere dönüştürülmelidir ve bu değer hepimizindir, vatanını seven herkesindir. Bu konu ve buna dair duyarlılık, asla belli kesimlerin eline veya inisiyatifine bırakılamaz, bırakılmamalıdır. O bütün bir milletin ortak sınavı ve başarısı olmuştur. 15 Temmuz, tarih ve irfan köklerinden beslenen yüksek bir ruhun, özgür iradenin, derin bir bilincin şahlanışı, özgürlük ve istiklal aşkıyla engellenemez atılımıdır. 15 Temmuz, hepimizin değeri, ana istikameti, yönü; hür yaşamış, hür yaşayacak bir milletin yenilenen ruhu ve heyecanıdır.

Bu bilinç ve duygularla tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü tebrik ediyoruz”