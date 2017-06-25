Akyel, “Şampiyon yapmadan gitmeyeceğim”

Lig olarak belirleyen Nazilli Belediyespor’da Fatih Akyel net konuşarak, “Şampiyon yapmadan gitmeyeceğim” dedi.

PTT 1. Lig hedefine ulaşmak için transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak Fatih Akyel ile anlaşan Nazilli Belediyespor, yaptığı transferlerle rakiplerine gözdağı verdi. Futbolculuğunun yanı sıra çalıştırdığı Gümüşhanespor ve Kocaeli Birlikspor’da zirveyi kovalayan bir futbol oynatan Akyel, son günlerde hakkında çıkan: “Yönetimle aralarında kriz var. Şehri terk etti” dedikodularına sert çıkıp, “Ben başladığım işi yarım bırakmam. Bu takımı şampiyon yapmadan hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

Transfer çalışmalarının istenilen doğrultuda devam ettiğini belirten deneyimli teknik adam, oyuncu piyasasının yüksekliğinden yakınarak transferlerin yavaş ilerlediğini kaydetti. Futbolcuların bu transfer döneminde fiyatlarını ikiye katladığını vurgulayan Akyel, “Geçtiğimiz seneye göre fiyatlar ikiye katlanmış durumda. Bizim kulübümüz dahil bütün kulüpler zorlanıyor. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyi transferleri bünyemize katmaya çalışacağız. Maddi kriterlerimize uyacak oyuncular almak istiyoruz. Kulübü borca sürüklemek istemiyoruz” diye konuştu.

4-5 tane marka isim alacağız

Takımda her bölgeye oyuncu alacaklarını söyleyen başarılı teknik adam, 4 ya da 5 tane marka futbolcu transfer edeceklerini belirterek “Toplamda yaklaşık 12 yada 13 tane oyuncu alacağız. Bunların arsında 4-5 tane çok ciddi anlamda marka oyuncular alacağız. Bunun için ben yönetimden söz almıştım. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Santrafor öncelikli hedefimiz

Takımda santrfor anlamında sadece Abdulkadir Kaplan’ın bulunduğunu ifade eden Akyel, bu bölgede ciddi anlamda sorun yaşadıklarını dile getirdi. Abdulkadir’in yanına bir oyuncu daha alacaklarını söyleyen başarılı teknik adam, “Yoğun bir sezon temposunda bütün yükü Abdulkadir’in üzerine yüklemek yanlış olur. Ona yardımcı olabilecek iyi bir santrfor alacağız” diyerek çalışmalarının bu yönde devam ettiğini belirtti.

“Şampiyon yapmadan gitmeyeceğim”

Teknik heyet olarak ellerinden gelen bütün gayreti Nazilli Belediyespor’un başarısı için harcayacaklarını vurgulayan Akyel, siyah beyazlı camiayı bu sene özlemini çektikleri PTT 1. Lige çıkartmadan bir yere gitmeyeceklerini belirtip, “Nazilli Belediyespor’u şampiyon yapmadan gitmeyeceğim” diyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “İki senedir başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonda başarımızı Nazilli’de taçlandırmak istiyoruz. Elimizden gelen bütün gücümüzü bütün mesaimizi bu yönde harcayacağız. Hedefimiz bu sezon Nazilli Belediyespor’u PTT 1. Lige çıkarmak. Nazilli’yi şampiyon yapmadan bir yere de gitmeyeceğim. Nazilli halkına güzel şeyler yaşatmak istiyoruz. Güzel bir futbol oynatıp maça gelen insanların zevk almasını istiyoruz. Elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz” diye konuştu.