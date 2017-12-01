Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel’den Başkan Alıcık’a ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, danışmanı Esap Yaşar Yılmaz, Elektrik Mühendisi Muammer Karaçam ve Mustafa Kumaş Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli’nin Türkiye’de ayrı bir yeri olduğunu ifade eden ve birçok güzelliği içerisinde barındırdığını söyleyen Başkan Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Alıcık’a teşekkür etti.

Misafirlerine, içerisinde Nazilli’ye özgü yiyeceklerin ve efe heykelinin bulunduğu uzun yaşam sepeti hediye eden Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek Başkan Yücel ve beraberindeki heyeti uğurladı.