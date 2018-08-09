Albatroslar transferlerini tanıttı

Kulüp tesislerinde düzenlenen tanıtım törenine Kulüp Başkanı Levent Ataş ile Genel Menajer Mustafa Teke katıldı.Kulüp Başkanı Levent Ataş bu sezon yeni bir kadro ve yönetimle lige hazırlandıklarını belirterek, daha önce anlaştığı duyurulan futbolcuların tanıtımını yapacaklarını belirtti. Ataş geçen sezon takımda oynayan Kaleci Mesut, Mithat, Onur ve Savaş ile yeniden anlaştıklarını belirterek Dış transferde ise Erkan Kabar, Fatih Çelebi, Furkan Er, Muhammet Çağlar, ve Mehmet Altındağ’ı bu sezon kadrolarına kattıklarını ifade etti.

Kulüp Genel Menajeri Mustafa Teke ise son transfer olarak Somaspor’dan Murat Özcan’ı transfer ettiklerini dile getirdi. Kulüp olarak genç ve kaliteli bir ekip olduklarını belirten Teke, yeni sezon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

YENİ TRANSFERLER..

Didim Belediyespor’da bu yıl transfer edilen Erkan Kabar (19) sağ bekte görev alırken Fatih Çelebi (23) Sol ve Sağ açıkta oynuyor. Murat Özcan (24) ise orta sahada görev yaparken, Forvet hattına ise 21 yaşındaki Furkan Er takviyesi yapıldı. 19 yaşındaki Muhammet Çağlar ise sol bekte oynarken Mehmet Altındağ ise orta sahada görev yapıyor.