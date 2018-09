Algün; “Bu yıl ahilik kutlamaları iptal olsun”

Oda Başkanı Algün, yaptığı açıklamada; “Ülkemizde her zaman en büyük bedeli vatanı ve milleti için ödeyen ve ödemeye devam eden Sanatkârlarımız 99-2001 krizinden sonra kendini toparlayamadan 17 yıl sonra yine ciddi bir bedel ödemek durumuyla karşı karşıyadır. Aydın marangozlar odası olarak defalarca dikkat çektiğimiz kontrolsüz fiyat artışları her açıdan sanatkârlarımıza ciddi yaralar açmış ve açmaya devam ediyor. Bizler hammaddeyi alıp satmıyoruz. Demem o ki diğer raftan para kazanan Esnaflarla, Sanatkârlarımızı karıştırmamak lazım. Esnaf alıp satıyor yani alış ile satış arasındaki farkı kapatma süreci hızlı ama sanatkarlarda böyle değil. Bazı işler 3-6 ay arasında teslim süresi oluyor ve önceden alınmış işlerde ciddi maliyet sorunu yaşıyorlar. Esnaf ve Sanatkâr teşkilatları bu konuda sessiz kalarak bir nevi makamı koruma ve hükümetimize karşı sessiz kalarak ‘aman yanlış bir laf edip makamımızdan olmayalım hastalığına' tutulmuşlardır. Esnaf Odaları Birlikleri, Federasyonlar en acısı Konfederasyon bu konuda ve her zaman olduğu gibi dip yapmışlardır. Bağlı olduğumuz Ağaç İşleri Federasyonundan çıt çıkmaz iken Ankara Lakeciler Odamız bu konuda gündem oluşturmak için var gücüyle çalışmaktadır. Hasbel kader Anadolu'nun değişik iil ve ilçelerinde odalarımız ve başkanları bu konuda ciddi tepkiler ortaya koymalarına rağmen üst kuruluşlar sessizliği tercih ederek sanatkarları kendi kaderlerine terk etmişlerdir. Sanatkarlarımızın yaşadığı bu zor dönemde Ahillik Haftası kutlamaları anlamsız olacağından en azından bu yıl Ahilik kutlamaları ertelenerek sanatkârın sorunlarını dikkat çekmiş oluruz” dedi.

“Biz Aydın Marangozlar Odası olarak bu yıl Ahilik kutlamaları yapılsa bile katılmayacağız” diyen Algün, şöyle konuştu: “Tüm sanatkarlarımızdan bu tepkiyi dillendirmelerini ve eğer ertelenmez ise katılım sağlamamalarını istiyoruz. Hükümetimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu konuda destek bekliyoruz ve Sanatkarların ve teşkilatlarının yeniden tanımlanmasını talep ediyoruz. Sanatkarın tanımı hala yapılmış değildir. Ondan dolayı ne kaçağı, ne kayıt dışını bitirmemiz mümkün değildir”