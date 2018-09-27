Algün; “Sanatkarın kredileri 1 yıl ertelensin”

Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve Türkiye üzerindeki yansımalarının esnaf ve sanatkarı doğrudan etkilediğini ifade eden Oda Başkanı Süleyman Algün, “Hammaddeyi mamule çeviren sanat dallarında yaşanan sorunlar önümüzdeki günlerde sektörümüzde ciddi sorunlara yol açabilecektir. Hammadde fiyat artışları kontrolsüzce yükselmiş ve doğal olarak malzeme satıcıları da nakit veya kredi kartına dönmüşlerdir. Sanatkarlar elindeki nakit ve karttaki tüm limitlerini kullanarak şu ana kadar işlerini aksatmadan götürmüşlerdir ancak önümüzdeki aylarda bu sorun büyüyecek istemediğimiz sonuçlar doğurması muhtemeldir. Aydın Marangozlar Odası olarak isteğimiz ve teklifimiz şudur. Esnaf kefalet ve daha önce alınan faizsiz krediler 1 yıl süreyle ertelenerek sanatkarın bu süreçten daha büyük yara almadan çıkmasını sağlayacaktır. Eğer bu mümkün olmaz ise Halkbank aracılığıyla sanatkarlara yüksek limitli ödemesi esnek olan bir alışveriş kart uygulamasına geçilmelidir” dedi.

Bu zor süreçte esnaf ve sanatkarın desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Algün, “Üreten sanatkarlarımız ile gelen zammı anında sattığı ürünü yansıtabilen esnaflarla bizleri aynı kefeye koymamak lazım bundan dolayı talebimiz bir ayrıcalık istemek değil üreten ve gelen zamları müşteriye yansıtması zaman alan Sanatkarlarınıza bu süreçte destek olacağına inandığımız hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızdan talebimizdir. Sanatlara yapılan destekler karşılığını bulacaktır” şeklinde konuştu.