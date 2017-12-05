Alıcık, “Alt yapısı tamamlanan tüm yollara parke taşı döşenecek”

Başkan Alıcık alt yapısı tamamlanan tüm yollara parke taşı döşeneceği müjdesini verdi.

Yeni açılan yollarda su ve kanalizasyon hattı kurulan, ayrıca doğalgaz, internet, elektrik ve telefon bağlantısı oluşturulan mahallelerde parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yolun kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılacağını bildirdi.

290 metre uzunluk ve 20 metre genişlikte yapılması planlanan ve orta refüj eklenen yolda incelemelerde bulunan Başkan Alıcık alt yapısı tamamlanan tüm sokaklarda yol çalışmalarının yapılacağı müjdesi vererek, “Bugün Yeşil Mahallemizdeyiz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Özelikle alt yapısı tamamlanan sokaklarda yol çalışmalarımızı gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Doğalgaz, elektrik, telefon ve internet alt yapısı kurulan mahallelerde yollar deforme olduğu için parke taşı döşeyerek güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri de bu yönde. 1857 Sokakta yol gidiş dönüş olarak planlandı. Vatandaşların mağdur olmaması için şuan sağ şeritte çalışmalarımızı yapıyoruz. Yolumuzun birisinde çalışmalarımızı yaparken diğer yolumuzda trafik akışını sağlıyoruz. Bu şekilde araç trafiğini aksatmadan çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.