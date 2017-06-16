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16 Haziran 2017 09:38

Alıcık, “En değerli varlıklarımız, Babalar Gününüz kutlu olsun”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Babalar Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda babaların ailenin temel iki direğinden birisi olduğuna dikkat çekti.

Alıcık, “En değerli varlıklarımız, Babalar Gününüz kutlu olsun”

16 Haziran 2017 09:38


Ulu bir çınar gibi ailesine kol kanat geren babaların dünyanın en yüce varlıklarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Alıcık, "Haziran ayının 3’ncü Pazar günü Türkiye de dâhil olmak üzere pek çok ülke tarafından ’Babalar Günü’ olarak kutlanmaktadır. İnsanoğlunun dünyaya gelişine vesile olan iki değerli varlıktan birisi olan babaların değeri ölçülemeyecek kadar büyüktür. Baba çalışır, ter döker, yuvasını geçindirmek için, çoluk çocuğunun rızkını helalinden kazanmak için koşturur. Evlatlarını bağrına basar. Onların okuması, mutlu olması için didinir. Sebep-i hayatımızdır. Baba şikâyet etmez, yorulmaz, bıkmaz, ’Benden bu kadar’ demez. Daima ayaktadır, hiç yıkılmaz, hep hareket halindedir. Babalarımız aileleri için yaşarlar. Babalarımız, eli öpülecek adamlardır" diye konuştu.


‘Bu özel günde, babalarımızı hatırlayalım’ diyen Başkan Alıcık, "Onları kucaklayalım, ’seni çok seviyorum’ diyelim. Uzaktaysalar, hiç değilse bir telefon edelim. Bazılarımızın babası vefat etmiş olabilir. Babasını kaybetmiş olanlar bol bol dua etsinler, babalarına ahret saadeti, cennet hayatı dilesinler. Ömür geçici. Hepimiz bir gün göçüp gideceğiz. Babamızı kaybetmenin acısı elbette kolay yatışmaz, tam olarak dinmez. Fakat mühim olan, babalarımıza layık hayırlı birer evlat olabilmektir. Her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan Babalar Gününde değil, en değerli varlıklarımız olan babalarımıza her zaman sevgimizi ifade etmeliyiz. Nazilli Belediyesi ve Şahsım adına başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların ’Babalar Gününü’ kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” ifadelerini kullandı.




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