Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda gerekeni yapacağız” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Aydın İl Başkanlığı tarafından Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda konuşan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Önümüzde yeni tarihi bir imtihan var. Milliyetçi Hareket Partisini eritmek, çökertmek ve güçsüzleştirmek için kuyular kazmış alçaklara hep beraber şamarı indireceğiz. Malum çevreyi korkutan budur. Türk milleti için tek doğrusu budur. Türk milleti bizlere inanıyor ve güveniyor. Biz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye o da bize güveniyor. Bu güven Türk milletinin geleceğinedir. Malum zeminler, Türklük ile kapanmamış hesaplarını görmek için sipere yatanlarla siyaseti kullananlarla, iş birlikçilerini tetiklemektedirler. Ekonomik tetikçilerini devreye sokup, küresel baskılarla sonuca gitmeyi umuyorlar. Her tarafımız çevrelenmiştir. MHP Türk tarihinin haklarını savunuyor. Türk milletinin ruh kökünün milli değerlerini çiğnemez namus sayıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi cumhuriyetin başarısı, cumhurun iradesidir. Seçim gününe kadar ev ev, kapı kapı, sokak sokak gezip, gönüllere girerek yeni hükümet sistemini hep birlikte anlatacağız. Yeni sistem yep yeni bir dönemin kapısını aralarken TBMM’de sayısal ve siyasal olarak çok güçlü bir MHP’nin desteğini almak için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

MHP’nin her zaman dik bir duruş sergilediğini ve hatasını anlayarak geri dönenlerle kucaklaşmaya hazır olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “Bugüne kadar hatalar yapan değerli ülküdaşlarımız olmuştur. Liderimizin 26 Mayıs’ta yaptığı toplantıda ‘ben yanıldım, hata yaptım’ diyenlerle kucaklaşmaya hazır olduğunu bizzat belirtti. Ülküdaşlarımızın FETÖ’nün tuzaklarının ipinin peşinden gidebileceğine, ülkücü şehitlerimizin kanına elini bulamış PKK’nın içine girdiği partilerle iş birliği yapanların peşinden gidebileceğine inanmıyorum. Elbet akıllarında soru işareti oluşacak ve yaptıkları hatayı anlayacaklardır. Ama içiniz rahat olsun geri dönmeyecekleri düşündüğümüzde MHP arınmıştır. Davasına bağlı gerçek ülküdaşlarımız vardır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok önemli bir siyasi gelişmenin arefesindedir. Tek partili dönemden çok partili döneme geçişin ardından cumhurbaşkanlığı sistemiyle tanışarak yeni bir yönetim biçimiyle güçlü Türkiye olarak 2023’e doğru başarıyla ilerleyecektir” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da yapılacak olan seçimin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımıza başladık. Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda gerekeni yapacağız” diye konuştu.