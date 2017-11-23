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23 Kasım 2017 08:00

Alıcık: “Mahallelere en fazla yatırım yapan belediyelerden biriyiz”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mahallelere en fazla yatırım yapan belediyelerden biri olduklarına işaret ederek yol hamlelerinin devam edeceğini vurguladı.

Alıcık: “Mahallelere en fazla yatırım yapan belediyelerden biriyiz”

23 Kasım 2017 08:00


Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Sümer Mahallesi 443 Sokakta yol yapım çalışmalarına başladı.


34 Sokak ile Hürriyet Caddesi arasındaki 443 Sokak bağlantı yolunda yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ekiplerden proje hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile konuşan Başkan Alıcık, çalışmaların biran evvel tamamlanıp yolun trafiğe açılacağı müjdesini verdi.


Nazilli Belediyesi olarak yapmış oldukları yol hamleleri ile vatandaşlardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını söyleyen Başkan Alıcık, “Nazilli Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri. Her zaman söylüyoruz, en büyük gayemiz bu güzel ilçeye hizmet etmek. Bugün Sümer Mahallemizdeyiz. Ekiplerimizin çalışmalarını sık sık kontrol edip vatandaşlarımızı dinliyoruz. Muhtarlarımızla da istişare halindeyiz. 443 sokakta yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ekiplerimiz asfalt kotası düşürme çalışmalarını başlattı. Parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yağmur sularının evlere girme tehlikesinin önüne geçilmiş olacak. Sonrasında su giderleri yapılarak ızgaralar eklenecek. Şimdiden ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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