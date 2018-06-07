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07 Haziran 2018 13:03

Alıcık; “Ülkemiz için halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) seçim çalışmalarına katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 24 Haziran seçimleri için ‘Benim Aklım Hep Türkiye’dir’ anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Alıcık, “Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız” diye konuştu.

Alıcık; “Ülkemiz için halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

07 Haziran 2018 13:03



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, İncirliova Belediye Başkanı Kürşat Kale, Milletvekili Adayları Güntekin Şimşek, Mustafa Peker, Faik Akkuş, Hatice Özcan, Süleyman Sinan Bakırcı, Seyfettin Tosun, Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve belediye meclis üyeleri ile birlikte seçim çalışması gerçekleştirdi.



Milliyetçi Hareket Partisi olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Alıcık, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin ülkemiz için önemini vatandaşlarımıza her fırsatta dile getiriyoruz. Bu ittifakın kazananı Türkiyemiz olacak. Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli ve partimize gönül vermiş ülküdaşlarımızla ülkemiz için yılmadan mücadele edecek ve yorulmadan çalışacağız. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de doğru bildiğimiz yolda, ülkemiz için, halkımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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