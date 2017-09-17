“Alkolden dolayı sızmadım, rahatsızlandığım için bayıldım”

, alkolden değil, rahatsızlığından dolayı baygınlık geçirdiğini söyledi.

Aydın’ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde meydana gelen olayda hakkında “Alkollü kişiler patlayan lastiği değiştirirken yolda sızıp kaldı” şeklinde haber yapılan Ali G. alkolden dolayı sızıp kalmadığını, aracının lastiğini değiştirirken rahatsızlanarak bayıldığını ifade etti.

Ali G. işyerinden arkadaşları ile akşam yemeğinde buluştuklarını ifade ederek “ İş yemeğinden sonra dönüş yolunda aracımızın lastiği patladı. Aracın lastiğini değiştirirken baygınlık geçirdim. Yemekten önce soğuk algınlığı sebebi ile ilaç kullanmıştım. Bunun için ilacın yan etkisi ile olabilir bayılmışım. Zaten güvenlik görevlileri yaptıkları incelemenin ardından ehliyetimi teslim ettiler. Haberde geçtiği gibi sızıp kalacak kadar alkollü olsaydım, ehliyetime el konulurdu. Böyle bir durum da söz konusu değil" diyerek aldığı alkolün sızacak kadar olmadığını ileri sürdü.