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02 Aralık 2017 12:36

Alkollü kadını nehre düşmekten jandarma kurtardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, aldığı alkolün etkisiyle köprüye çıkan kadın, devriye gezerken kendisini fark eden jandarma ekipleri tarafından nehre düşmeden kurtarıldı.

Alkollü kadını nehre düşmekten jandarma kurtardı

02 Aralık 2017 12:36


Edinilen bilgiye göre; Nazilli -Bozdoğan karayolunda devriye görevini yerine getiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçay çayı üzerindeki köprüden geçerken köprünün ayakları üzerine çıkmış vaziyetteki H.K. isimli kadını fark etti. Aşırı derecede alkollü olan H.K’nın nehre düşmesi ihtimaline karşı 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye balık adamları nehir çevresinde önlem aldı.


Köprünün ayaklarına kadar inen jandarma asayiş timleri, soğukta üşüyen kadına kabanını vererek ısınmasını sağladı. Dengesini kaybedip düşmeden köprü ayağından indirilen kadın, kurtarılarak Nazilli Devlet hastanesine sevk edildi.




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