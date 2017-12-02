Alkollü kadını nehre düşmekten jandarma kurtardı

Edinilen bilgiye göre; Nazilli -Bozdoğan karayolunda devriye görevini yerine getiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçay çayı üzerindeki köprüden geçerken köprünün ayakları üzerine çıkmış vaziyetteki H.K. isimli kadını fark etti. Aşırı derecede alkollü olan H.K’nın nehre düşmesi ihtimaline karşı 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Olay yerine gelen itfaiye balık adamları nehir çevresinde önlem aldı.

Köprünün ayaklarına kadar inen jandarma asayiş timleri, soğukta üşüyen kadına kabanını vererek ısınmasını sağladı. Dengesini kaybedip düşmeden köprü ayağından indirilen kadın, kurtarılarak Nazilli Devlet hastanesine sevk edildi.