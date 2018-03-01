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01 Mart 2018 10:23

Alman acenteciler yine gelmiyor

-2016 yılındaki genel kurullarını güvenlik için iptal eden Almanlar, bu yılki genel kurullarına da Türkiye yerine İtalya’da yapacak.

Alman acenteciler yine gelmiyor

01 Mart 2018 10:23


Almanya’nın seyahat sektöründeki en önemli kuruluşu olan Alman Turizm Birliği DRV 2018 yılı Ekim ayındaki 68. olağan genel kurulunu daha önce planladığı ve rezervasyon yaptığı Kuşadası yerine İtalya’nın Reggio di Calabria şehrinde yapma kararı aldı.


Bilindiği gibi, 2016 yılında da Kuşadası’ndaki genel kurulunu üyelerinin “güvenlik” kaygılarını gerekçe göstererek iptal eden DRV, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile birlikte Ekim 2018’de Kuşadası’nda yapılacağı belirtilen 2018 genel kurulunu da İtalya’da yapmaya karar verdi. DRV’nin internet sitesinde genel kurulun Ekim 2018’de İtalya’nın güneyindeki Reggio di Calabria’da yapılacağı duyurulurken, Türk turizm sektöründe büyük şok oluşturan kararla ilgili bu kez herhangi bir gerekçe açıklanmadı.




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