Almanya’ya döneceği gün kaybolan kadından günlerdir haber alınamıyor

Yaklaşık 17 gündür gurbetçi kayıp kadını arayan yakınları hiçbir şekilde Şennur’un izine rastlayamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirterek, güvenlik güçlerinden yardım istediler.

Edinilen bilgiye göre, Almnaya’da çalışan gurbetçi Şennur-Mustafa Olcay çifti, yaz tatili dolayısıyla Kurban Bayramından yaklaşık 1 ay önce Türkiye’ye gelen Olcay Ailesi güzel bir tatil geçirdi. Kurban Bayramı öncesi baba ile iki çocuğu otomobilleri ile Almanya’ya dönerken anne Şennur Olcay, Aydın’da birkaç gün daha kalıp yakınları ile hasret gidereceğini söyledi. Her gün eşi ve çocukları ile görüşen Şennur Olcay, dönüş için uçağa bineceği gün esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları kendisinden yaklaşık 17 gündür haber alınmayan Şennur Olcay’ın hayatından endişe ettiklerini söylediler.

Günlerdir telefonla ve yakınları aracılığı ile her yere başvurmasına rağmen Almanya’ya dönüşü için uçağa bineceği saatlere yakın tüm irtibatın kesildiği Şennur Olcay’ın başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ettiğini belirten eşi Mustafa Olcay, “Yaz tatili nedeniyle birlikte Almanya’dan ülkemiz Türkiye’ye geldik. Memleketimizde gezip dolaştık. Biz dönüşte 2 çocuğumla birlikte otomobil ile döndük. Eşim Şennur Hanım Aydın’da bir süre yakınlarımızla durup Kurban Bayramı öncesi İzmir’den uçakla dönecekti. Uçağın kalkacağı güne kadar diyalogumuz vardı. Konuşuyorduk. Yola çıkacağı gün irtibatımız kesildi. Yaklaşık 3 haftadır eşimden haber alamıyorum. Ne olur güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı eşimi bulsun” diye konuştu.

“Bilmediğim bir sorun varsa çocukları arasın”

Bir kız iki çocukları olduğunu ve çocuklarının annesine çok düşkün olduğu için zor günler yaşadıklarını belirten Mustafa Olcay, “Annesi dönmeyince oğlum hastalandı. Günlerdir hastanede yatıyor. Eğer eşim kaçırılmadı ve başında zor bir durum yok ise hiç olmazsa çocuklarını arasın” dedi.

Eşine “Oğlumuz Ömer günlerdir hastanede yatıyor, O senin de oğlun bizi böyle bırakıp gidemezsin. Beni bıraksan bile çocuklarını bırakmaman lazım” diye seslenen Mustafa Olcay, “Eşimin benimle bir sorunu varsa gereken ne ise yapmaya hazırım. Ancak yaşıyorsa bir anne olarak evlatlarını aramasını bekliyoruz” dedi.