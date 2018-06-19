Alt geçitlere ressam eli değdi

Kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin yazılar ve boyalarla kötü bir görünümde yer alan alt geçitlerin duvarları Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim öğretmeni olan Mehmet Akkaya, eşi Aytül Akkaya tarafından boyanarak güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Ressam çift duvar yazılarının yerlerine önceden belirlenen resimleri çizerek alt geçitlere ayrı bir renk katıyor. Akkaya’nın 2009 yılında kurmuş olduğu atölyede resim öğrenen kursiyerlerin de yardım ettiği ressam çiftin ortaya çıkardığı birbirinden güzel çizimler alt geçidi kullanan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Aydın’ı duvar resimleriyle donatacaklarını dile getiren Mehmet Akkaya, "Aydın’da gençlerin spreylerle yaptığı grafitinin bir benzeri olarak duvar resimleri yapıyoruz. Şehirdeki alt geçitlerin ve duvarların hali çok iyi değil. İnsanlar bu alanları boş şekilde gördüğünde bir şeyler çizerek veya yazarak doldurmak gereğini duyuyor. Aşk sözleri, isimler derken kontrol dışı çirkin görüntüler ortaya çıkıyor. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi ile bu çalışmayı başlattık. Belediye yetkililerinin seçtiği figürlerle şehrin güzelleştirmesi adına bu çalışmayı yapıyoruz. Eşim ve atölye ekibim ile birlikte çalışıyoruz. Duvar resimleriyle ilgili güzel tepkiler alıyoruz. Gençler buradan geçerken duvar resimlerini dekor olarak kullanarak selfie çekiyor. Daha birçok noktaya duvar resimleri yapacağız. Bu emeklerimizin boşa gitmemesi için vatandaşlardan yapılan bu çalışmaya sahip çıkarak korumalarını istiyoruz” dedi.