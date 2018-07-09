Altı yüzücü çocuk istismarına karşı kulaç attı

8 saat süren yüzüşün ardından Güvercinada’da sporcuları, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, TÜRSAB BYK Başkanı Gökhan Aydın ve vatandaşlar karşıladı.

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ardından konuşan master yüzücü Seda Kansuk, çocuklara karşı uygulanan istismar ve şiddetin son bulması için milyonlarca kulaç daha atabileceklerini belirterek, kendilerine verdikleri destekten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Çocuğun dünyadaki en masum varlık olduğunun altını çizen Kansuk, çocukların istismar ve şiddete maruz bırakılmadığı bir dünya hayal etiğini belirtti.