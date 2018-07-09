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09 Temmuz 2018 12:40

Altı yüzücü çocuk istismarına karşı kulaç attı

İzmir Yüzme Kulübü masterleri Seda Kansuk, Yankı Delen, Senem Ülker, Memduh Kansuk, Şadi Gödek ve Uğur Doğan çocuk istismarına dikkat çekmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için Özdere Balıkçı Barınağı’ndan Güvercinada Mendireğine kadar yaklaşık 20 kilometre yüzdü.

Altı yüzücü çocuk istismarına karşı kulaç attı

09 Temmuz 2018 12:40


8 saat süren yüzüşün ardından Güvercinada’da sporcuları, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, TÜRSAB BYK Başkanı Gökhan Aydın ve vatandaşlar karşıladı.


Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ardından konuşan master yüzücü Seda Kansuk, çocuklara karşı uygulanan istismar ve şiddetin son bulması için milyonlarca kulaç daha atabileceklerini belirterek, kendilerine verdikleri destekten dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Çocuğun dünyadaki en masum varlık olduğunun altını çizen Kansuk, çocukların istismar ve şiddete maruz bırakılmadığı bir dünya hayal etiğini belirtti.




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