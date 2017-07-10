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10 Temmuz 2017 10:10

Altın fiyatlarının düşmesi, kuyumcu esnafının işine yansımadı

Aydınlı kuyumcu ve sarraflar, altın fiyatlarındaki düşüşün henüz işlerine yansımadığı iddia ederek ilerisi için umutlu olduklarını belirttiler.

Altın fiyatlarının düşmesi, kuyumcu esnafının işine yansımadı

10 Temmuz 2017 10:10


Aydınlı kuyumcular altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen, vatandaşların tedirgin davrandığını, düğün sezonunun başlaması ile bir hareketlilik beklediklerini ama bu hareketliliğin tam manasıyla işlerine yansımadığını iddia ettiler.


Aydın’da bir kuyumcu esnafında satış sorumlusu olarak çalışan Yunus Hikmetoğlu, altın fiyatlarındaki düşüşten ötürü bir hareket beklediklerini ama henüz bu hareketliliğin oluşmadığını ifade etti. Satış sorumlusu Yunus Hikmetoğlu, altın fiyatlarının şu anda son 5-6 ayın tabanına vurmuş durumda olduğunu belirterek, “İş bakımından bakarsanız çok öyle akkın bir işimiz yok. Piyasada bir hareketlilik bekleniyordu, fiyatların düşmesinden dolayı ama beklediğimiz hareketlilik henüz olmadı daha. Tedirginlik var ama ne olduğunu bizde çözemiyoruz. Önümüzdeki günlere umutla bakıyoruz. Daha iyi olmasını umut ediyoruz. Ama fiyatlardaki hızlı dalgalanmalar, insanları birazcık tedirgin ediyor. Ramazan dolayısıyla işlerimizde bir durgunluk olmuştu. Ramazan’dan sonra biraz hareketlenmesini bekledik. Şu anda normal seyrinde devam ediyor. Düğün sezonun açılması fiyatların düşük olması işlerimize tam manasıyla yansımış değil” dedi.


Altındaki düşüş piyasadaki gelişmelere bağlı


Hikmetoğlu, altın fiyatlarındaki düşüşleri piyasadaki gelişmelere bağlamak gerektiğini, işin doğrusunun da bu olduğunu ifade ederek, “Tabi bunun değişmeyeceği tersine dönmeyeceği kimse iddia edemez. Altın sektöründe, bir gecede fiyatların yükselmesi mümkün. Onun için şu anda bu fiyatların olması alıcı için çok cazip” dedi.


Düğüncüler eskisi gibi alışveriş yapmıyor


Düğün sezonun açılmasının çok bir faydasının olmadığını ileri süren Hikmetoğlu, “Düğüncüler eskisi gibi alışveriş yapmıyor. Altın fiyatları onlara biraz fazla geliyor. Daha böyle cüzi miktarlarda alışverişlerle düğünleri geçiştiriyorlar. Eski düğün alışverişleri olmuyor artık. Öyle çok büyük meblağlarla alışveriş yapanlar az. Çok nadir müşterilerimizle ancak o eski alışverişlerimizi yakalayabiliyoruz. Yenilerde öyle bir şey yok” dedi.


Çeyrek altın, yerini gram altına bıraktı


Artık cemiyetlerde gram altının tercih edildiğini belirten Hikmetoğlu, “Çeyrek altının fiyatının çok yükselmesinden dolayı muadil olarak gram altını çıkardılar. O da çeyrek altının yerini aldı. Şu anda komşusuna akrabasına hediyelik götürecek olan vatandaş gram altına daha çok yönelmiş durumda. Tabi bunun çeyrek altının fiyatının yüksek olmasından kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlar biraz daha makul seviyelere gelse belki 5-10 TL aşağıya düşse, belki gram altın çok da tercih edilmeyebilir. Ama şu anki fiyat itibarı ile gram altın daha çok tercih ediliyor” dedi.




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