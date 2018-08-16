Altınkum Yazarlar Festivali ilgi gördü

düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali alanını ziyaret eden Başkan Deniz Atabay, yazarlarla bir araya geldi.

Didim Altınkum Yalı Caddesi üzerine kurulan ve 01-15 Ağustos tarihleri arasında iki hafta süren “Didim Altınkum Yazarlar Festivali” her yıl geleneksel olarak düzenlendiği belirtildi.

Festival alanını ziyaret eden Didim Belediye başkanı Ahmet deniz Atabay, halk tarafından yoğun ilgi gören yazarlar festivalinin geleneksel olarak düzenlenmesinin Didim’in tanıtımında büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Didim kültür turizmi ve barış kenti olma yolunda önemli adımlar atıyor. Didim’de bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivali, artık ilçe ile özdeşmiş durumdadır. Didim, bir turizm kenti olmasına rağmen kültür sanat etkinlikleriyle de adını duyuruyor. Bizde belediye olarak Didim’in tanıtımına ve gelişmesine katkı sunmak için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Altınkum Yazarlar Festivali, hem yerel halkın, hem de tatilcilerin merakla beklediği bir etkinlik haline geldi” diye konuştu.

Düzenlenen Altınkum Yazarlar Festivaline her gün dört yazar ile 3 yerel yazarın okurlarıyla buluştuğu belirtildi.