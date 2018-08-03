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03 Ağustos 2018 12:51

Altınkum Yazarlar Festivali yoğun ilgi görüyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, bu yıl 14.

Altınkum Yazarlar Festivali yoğun ilgi görüyor

03 Ağustos 2018 12:51

Düzenlenen Didim Altınkum Yazarlar Festivali yoğun ilgi görüyor.


Didim Belediyesinin katkılarıyla Altınkum Yalı Caddesi üzerinde düzenlenen ve Organizatör Hayri Kandemir’in gerçekleştirdiği festivalde bu yıl 40 yazarın katılacağını belirten belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim’de sanat ve kültürel etkinlikleri arasında yerini sağlamlaştıran Yazarlar Festivalinin bu yıl da dolu dolu geçeceğini belirterek, 1 Ağustosta başlayıp 15 Ağustos tarihine kadar sürecek olan “Didim Altınkum Yazarlar Festivali” etkinlikleri kapsamın da yazarlar okurları ile buluşacağını belirtti.


Yerli yazar ve şairlerin katılımıyla gerçekleşen festivalde her gün 3 yazar okuyucuları ile buluşurken konu ile ilgili bir açıklama yapan yazar Merdan Yanardağ, Didim de yazar ağırlıklı bir festivalin düzenlenmesini önemli bulduklarını ve festivalde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Didim de hem yerli halkın hem de ilçeye gelen yerli turistlerin ciddi derecede bir kitap dostu olduğunu gördüm. Kitabın bir toplumsal tabanı var ve buda mutluluk vericidir. Kitap okumak uygar toplumlara özgü bir tutumdur. Bu gün okuyucularımla buluşma imkanı buldum. Ben Türkiye de bu tür festivallerin okuma alışkanlığına hizmet edeceğini düşünüyorum. Bu organizasyonu düzenleyeni kutluyor ve burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.


Didim de bu yıl 14. düzenlenen festival kapsamında Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Prof. Dr. Canan Karatay ve Ayşe Kulin gibi birçok isim festival boyunca yerini alacağı kaydedildi.




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