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11 Temmuz 2018 12:44

Altınkum’da adım atacak yer akalmadı

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de, sıcak havayla birlikte dünyaca ünlü Altınkum Plajı’nda atım atacak yer kalmadı.

Altınkum’da adım atacak yer akalmadı

11 Temmuz 2018 12:44

Hava sıcaklığının 37 dereceye yükselmesiyle birlikte serinlemek isteyenler soluğu deniz kenarında aldı.


Didim’de Temmuz ayın ilk haftasın da hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığın da 25 olduğu ilçede sıcaktan bunalanlar soluğu deniz kenarında aldı. Yerli ve yabancı tatilciler ile günü birlik tatilciler, Altınkum Plajı başta olmak üzere diğer halk plajlarında güneşin ve denizin tadını çıkardı. Dünyaca ünlü Altınkum Pajında adım atacak yer kalmazken, denizin keyfini ise ne fazla çocukların çıkardı.


Altınkum Plajı’nın havadan çekilen görüntülerinde yaşanan yoğunluk ve dünyaca ünlü plajın güzellikleri gözler önüne serildi. Bölgede sıcaklıkların önümüzdeki 1 hafta boyunca da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.




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