Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 08:06

Altungün ve arkadaşları Kılıçdaroğlu’na ldestek verecek

Geçen dönem Kuşadası Belediye Başkanı M.

Altungün ve arkadaşları Kılıçdaroğlu’na ldestek verecek

29 Haziran 2017 08:06

Esat Altungün ve arkadaşları, Aydın Çevre ve Kültür Platformu(AYÇEP) ile birlikte Adalet yürüyüşünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek için yola çıktı.


Kuşadası’ndan bu gece otobüslerle hareket eden Altungün ve arkadaşları, AYÇEP ve KUŞÇEP üyeleri ile birleşerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Düzce-Hendek yolunda buluşacak. Zeybeklerin de eşlik edeceği M. Esat Altungün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için yola çıkmadan önce bir açıklama yaptı. Adalet yürüyüşünün öneminin her geçen gün daha da net şekilde ortaya çıktığını kaydeden Altungün, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Arkadaşlarımız ve AYÇEP üyeleriyle birlikte yola çıktık. Son yaşananlarla birlikte, ülkemizin içinde bulunduğu şartları değerlendirdiğimizde, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşünün önemi gerek çocuklarımızın gerekse ülkemizin geleceği açısından daha net ortaya çıkmaktadır. Hangi dünya görüşüne ve hangi dini inanışa sahip olursak olalım, ülkemizin hangi bölgesinin insanı olursak olalım, içinde yaşadığımız bu güzel ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik bizim ana harcımızdır. Bu harcın bozulmasına, zarar görmesine, bu harcın dağılmasına asla ve asla müsaade etmemek zorundayız. Çünkü, bizim bir arada kardeşçe yaşamamızın en önemli unsurlarından biri adalettir, işte bu nedenle adaletin bozulmasına müsaade etmemeliyiz. Bu ve buna benzer gerekçeler nedeniyle genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet yürüyüşüne Aydın ilimizin önemli bir çevre kuruluşu olan AYÇEP ile birlikte destek vermeye karar verdik. Bu desteğimizde zeybeklerimiz de yanımızda olacak, Egelinin, Aydınlının, Kuşadalının duruşunu ortaya koyacağız. Bu konudaki ortak eylem birliğimizden mutlu olduğumu özellikle ifade ediyorum ve bu yürüyüşe katkı koyan Kuşadalı ve Aydınlı tüm hemşerilerimizi, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili’yi, KUŞÇEP Sözcüsü Mustafa İnç’i içtenlikle kutluyor ve teşekkür ediyorum “




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    45°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    45°C
  • Pazar
    Sıcak
    45°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!