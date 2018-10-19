Amatör fotoğrafçılar deklanşöre 'Ara Güler' için bastı

Efeler Belediyesi Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan 'Fotoğrafçılık Kursu' kursiyerleri fotoğraf çekimlerini 'Ara Güler'in anısına gerçekleştirdi.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in geçtiğimiz gün gelen vefat haberi fotoğraf sanatçılarını derinden üzdü. Güler'in vefat haberini alan Aydın'ın Efeler ilçesindeki kursiyerler günler öncesinden planladıkları fotoğraf çekimlerini 'Ara Güler'in vefatı üzerine Güler'in anısına yapmaya karar verdi. Güler için toplanan amatör fotoğrafçılar en güzel kareyi yakalayabilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Kurs Eğitmeni Selda Yücedağ, "Ara Güler, 1964 yılında bir baraj açılışı için bölgeye gazeteci olarak giden Ara Güler açılıştan dönerken yolunu kaybeder ve Aydın'ın Geyre beldesine bu şekilde tesadüfen giden Ara , orada köylülerin tarihle iç içe yaşadıklarını görür ve orada bir takım fotoğraflar çeker. Çektiği fotoğrafları Time dergisine gönderir ve fotoğraflar bir anda dünyanın ilgi odağı haline gelir.Amerika'dan gelen arkeologlar Geyre'de araştırma yapmaya başladıklarında, gözlerine inanamazlar. Burası binlerce yıl önce kaybolan o mükemmel antik çağ başkenti Afrodisias'tır. İlimizdeki bir tarihi alanın ortaya çıkartılmasını sağlayan ve çektiği fotoğraflarla bizlere ilham veren büyük ustanın vefatı bizleri fazlasıyla üzdü. Bizler de fotoğraf çekimimizi Güler'in vefat haberi üzerine kendisine adamaya karar verdik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz" dedi.