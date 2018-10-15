Amatör Spor Haftası kapanış töreni yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından hayata geçirilen “Amatör Spor Haftası” her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'da düzenlenen etkinlikler ile tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Amatör Spor Haftası çeşitli branşlarda sportif faaliyetler ile gerçekleştirildi. Atletizm, basketbol, hentbol ve atıcılık branşlarında sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen kapanış töreninde sporcuların yapmış olduğu etkinlikler izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Taekwondo ve cimnastik gösterileri yapan sporcuların ardından Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Amatör Spor Haftası kapanış töreni etkinlikleri kapsamında Erkekler Basketbol 2. Ligde mücadele eden Efespor Basketbol Takımı Aydın Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu Basketbol Takımı ile gösteri maçı gerçekleştirdi. Gösteri maçını özel sporculardan oluşan Aydın Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu Basketbol Takımı kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir Amatör Spor Haftası kapanış töreninde yaptığı konuşmada Aydın'da tüm vatandaşları spor yaparak sağlıklı kalmaları için tesislere davet etti. Amatör spor ruhunun önemine dikkat çeken İl Müdürü Ökkeş Demir 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın spor yapmaları gerektiğini bu konuda kurum olarak tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tüm tesislerin vatandaşların hizmetine açık olduğunu belirten İl Müdürü Demir tüm vatandaşları spora davet etti.

Amatör Spor Haftası boyunca gerçekleştirilen sportif etkinliklerde derece elde eden sporculara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Şube Müdürleri tarafından madalya takdim edildi.