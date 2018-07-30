Amerikalı milyarder, yatına 1 milyon liralık yakıt aldı

Kuşadası Setur marinaya gelen Queen Miri isimli mega yat 250 bin litre yakıt aldı.

Otel, oyun, eğlence ve perakende şirketlerin sahibi milyarder iş adamı Amerikalı Sheldon Adelson’a ait olduğu belirtilen 92 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki Marshall bayraklı mega yat, Setur Marina dan 250 bin litre yakıta yaklaşık 1 milyon lira vererek ayrıldı.

Asmira Petrol tarafından getirilen 8 tanker yakıtın ikmali, yata yaklaşık 6 saatte yapıldı. Yata ayrıca yiyecek ve içecek ikmali de gerçekleştirildi. Yatı, ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izleyip fotoğraf çektirdi.

Haftalık kirasının yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtilen yatta, 1 master, 2 vip, 7 çift, 8 twin olmak üzere toplam 18 kabinde 36 kişi konaklayabiliyor. Misafirlere kaliteli hizmet sunabilmek için yatta 36 kişilik mürettebat bulunuyor.

Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta spa, sauna, asansör, helikopter iniş pedi, sinema, konferans olanakları, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu, ihale garajı, klima, güverte jakuzi, spor salonu, WIFI bağlantısı bulunuyor.