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12 Temmuz 2018 10:22

Amigurumi kursiyerleri otizmli çocukların yüzünü güldürdü

Efeler Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri’ndeki amigurumi kursunda eğitim alan kursiyerler, kendi elleri ile yaptıkları anahtarlık ve oyuncakları Efeler Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi’ndeki çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Amigurumi kursiyerleri otizmli çocukların yüzünü güldürdü

12 Temmuz 2018 10:22


Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan amigurimi kursunda eğitim alan kadınlar, Adnan Menderes Yaşam Merkezi içerisinde bulunan Otizm Spor Eğitim Merkezi’ndeki çocuklar için bir sürpriz hazırladı. 4 ay boyunca kurs eğitmeni Filiz Görer’den eğitim alan 30 kursiyer otizmli çocuklar için anahtarlık ve oyuncak hazırladı. El emekleri ile ortaya çıkan ürünler ile birlikte Otizm Spor Eğitim Merkezi’ne giderek otizmli çocuklara hediye eden kadınlar, otizmli çocuklarla bir süre zaman geçirdi.


Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Belgin Alpdoğan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın’ın da katıldığı etkinlikte kadınların hediyelerini otizmli çocuklara Başkan Yardımcısı Alpdoğan teslim etti. Alpdoğan, "Türkiye genelinde bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bünyesinde otizm spor eğitim merkezi bulunan tek belediye olarak, çocuklarımıza verdiğimiz önemi bir kere daha gösterdik. Kursiyer kadınlarımız da böylesine güzel bir sürpriz hazırlayarak onlar için hazırlık yapmışlar. İnce düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Kurs Eğitmeni Filiz Görer de dünyanın en güzel şeyinin bir çocuğun gülümsemesi olduğunu ifade ederek, kendilerine bu imkanları sağlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür etti.




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