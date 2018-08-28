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28 Ağustos 2018 15:57

Anadolu Ateşi Kuşadası’nda sahnelendi

Türkiye başta olmak üzere, Dünya’nın her yerinde kültürel esinti yaratmaya devam eden Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, “ Anadolu Ateşi “ gösterisiyle Kuşadası seyircisiyle buluştu.

Anadolu Ateşi Kuşadası’nda sahnelendi

28 Ağustos 2018 15:57


Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Özel Gösterisi" kapsamında yenilenmiş koreografi ve sahne görüntüleriyle Kuşadası Amfi Tiyatro’da sahne aldı.


Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği topluluğun Ege Yaz Turnesi kapsamında 90 dansçı eşliğinde sunduğu gösteri büyük beğeni topladı. Kuşadalılar ve tatilcilerin Anadolu Ateşi gösterisiyle unutulmaz bir gece yaşadı.


Anadolu Ateşi Genel Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Kuşadası’nda olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, İstanbul’da sahnelenmek üzere yeni bir gösteri hazırladıklarını söyledi.




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