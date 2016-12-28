Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol İl Karması seçmeleri yapıldı

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol İl Karması seçmeleri Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.



Anadolu Yıldızlar Ligi talimatına göre 2003,2004 ve 2005 doğumlu sporcular ile 2016 vizeli okul veya kulüp vizeli sporcular seçmelere katılabildi. Voleybol İl Karması Seçmelerine il genelinden 83 bayan, 12 erkek sporcu olmak üzere 95 sporcu katıldı. Uzman antrenörler tarafından sporcuların yetenekleri test edilerek Voleybol İl Karması Takımları oluşturuldu.



İlimizi Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarında temsil edecek olan erkek takımı, Özgür Cengiz, Yiğit Erdoğan, Arda Aras, Batuhan Deliaslan, Mehmet Çam, Eray Say, Battalcan Dağ, Umut Hüseyin Durmaz, Ali Berat Güler, Alper Fırat, Deniz Demen ve İsmail Çerçi’den oluştu. Voleybol İl Karması Bayan Takımı ise İpek Gümüş, Ayşegül Kahraman, İrem Ulaş, Çağın Akkaya, Aleyna Açıl, Kadriye Besa Aykut, Aleyna Kanlıoğlu, Ece Baskan, Nida Yılmaz, Beyda Taşan, Elif Naz Bulut ve Yaren Üyücü isimleri yer aldı.



Voleybol İl Karması Erkek ve Bayan Takımları, Aydın’ı 06 - 08 Ocak 2017 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarında temsil edecek.