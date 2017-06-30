Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, il genelinde ciddi sıkıntıya neden olan ve tahıl zehirlenmesi olarak bilinen rahatsızlığa karşı yetiştiricilerin dikkatli olmasını istedi.

Aydın’da hayvanların otlaklardan alınıp yeşilden kuru yem ile beslenmeye başlanması ile birlikte birçok hayvanda sıkıntı ciddi sıkıntı yaşanmaya başladı. Halk arasında tahıl zehirlenmesi olarak da bilinen laktik asidoz hastalığının bu günlerde çok yoğun görülmeye başlandığını belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu “Bu rahatsızlık genellikle tahıl veya kesif yemlerin aşırı tüketiminden kaynaklanır. Merada beslenen hayvanlar tahılla beslenmeye adapte olmadan orta miktarda bile tahıl tüketse akut hasta olabilir, hatta ölebilir. Bu nedenle otlaktan ahıra alınıp hazır yem ile beslenmeye başlanan hayvanlara birden aşırı yem verilmemelidir. Yavaş yavaş arttırılarak hazır yem ile besleme yapılmalı, aksi durumda hayvanda asit birikmesi yaşanır. Bu da hayvanda topallıktan kilo kaybına, mantar oluşumundan ölüme kadar uzanan bir çok rahatsızlığa neden olabiliyor. Bu nedenle kuru besiye geçen yetiştiricilerimiz birden değil alıştıra alıştıra geçiş yapsınlar” dedi.

Son günlerde en çok şikayetin asidoz rahatsızlıklarından geldiğini de belirten Veteriner Hekim Muharrem Uçmaklıoğlu, aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanların sık sık temiz ve normal soğukluktaki bir su ile sulanmasını istedi.