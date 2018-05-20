Anızdan çıkan yangında 200 hektar alan kül oldu

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 14.00 sıralarına Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi ile Karacasu ilçesi arasındaki Karıcalıdağ’da çıktı. İki ayrı noktadan çıktığı ifade edilen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve bir amfibi uçak havadan, çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekibi de yerden müdahale ediyor. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından koordine edilen yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Anız yakarken çıktı iddiası

İddiaya göre bir vatandaşın tarlasında anız yakması sırasında ormanlık alana sıçrayan alevler, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormana ve diğer tarım arazilerine sıçradı. Yangına Nazilli, Karacasu, Yenipazar, Kuyucak, Bozdoğan ve Efeler başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri destek verirken vatandaşlar da ellerine geçirdikleri kazma, kürek ve çalılarla yardım etmeye çalıştı. Yangının çevre köy ve mahallelere sıçramaması ve kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.