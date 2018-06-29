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29 Haziran 2018 15:27

Ankara Aydınlılar Derneğinden Ülken’e Ankara’da ziyaret

AYTO Başkanı Hakan Ülken’e Odalar Birliği’nin 74.

Ankara Aydınlılar Derneğinden Ülken’e Ankara’da ziyaret

29 Haziran 2018 15:27

Genel Kurulu’nda tekrar TOBB Yönetim Kurulu’na seçilmesi sonrası tebrik ziyaretleri sürüyor. TOBB’un Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Ankara’da bulunan Hakan Ülken’i Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri TOBB’daki makamında ziyaret ettiler.


Bir Aydınlının Ankara’da bu kadar önemli bir görevde olmasının Aydın ve Aydınlılar için bir şans olduğunu belirten Ankara Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Apaydın, “Birlikte birçok güzel projeye imza atacağımızdan ve Aydınlılara katkı koyacağımızdan eminim. Başkanımızı tebrik ediyor Aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Onur duydum, gururlandım, duygulandım. Ankara’da ve dünyanın her yerinde Aydın Lobisinin önemini ve birlikte hayata geçireceğimiz projelerimizi konuştuk. Ankara Aydınlılar Derneğimizin yanındayız, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.




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