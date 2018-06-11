Anne ve oğlunu ezen şoför tutuklandı

İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde dün meydana gelen kazada hafriyat kamyonu şoförü Musa İ., bakkaldan sigara alıp yola devam etmek için kamyona bindiği sırada kamyonun önündeki işitme engelli Yonca Temur (23) ile 3 yaşındaki oğlu Bilal Temur’u fark etmeyerek ezmişti. Anne ve oğlu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından kamyonunu bırakıp olay yerinden yaya olarak kaçan Musa İ., İzmir Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. İzmir’den Aydın’a getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.