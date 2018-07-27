Aphrodisias sınırları aştı

Polonya’nın Krakow şehrinde Temmuz 2017’ de gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında, Aphrodisias Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verilmişti.

Vali Yavuz Selim Köşker başkanlığında 4 Ocak 2018 tarihinde Kuşadası’nda gerçekleştirilen turizm sektör toplantısında Aydın’ın turizm sorunları konuşulurken, 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Aphrodisias ön plana çıkarılarak, 2018’in Aydın’da Aphrodisias yılı olmasına karar verildi. Bu kararın ardından çalışmalarını sürdüren Aydın Valiliği ve Adnan Menderes Üniversitesi birçok çalışma yaptı.

Bu çalışmalardan biri de İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Onur Tatar tarafından Aphrodisias’ın farklı tekniklerle çekilen fotoğraflarının yurt dışında sergilenmesiydi. Işıkla boyama tekniği gibi birçok özel teknikle çekilen ve 15 fotoğraftan oluşan çalışmalar, Bakü’nün en eski yerleşkesi İçerişehir’de bulunan Abşeron Sanat galerisinde sergilendi.