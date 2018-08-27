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27 Ağustos 2018 09:39

Apollon Tapınağı’na turist akını

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde Kurban Bayramı etkinlikleri kapsamında Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Apollon Tapınağı ziyaretçi akınına uğradı.

Apollon Tapınağı’na turist akını

27 Ağustos 2018 09:39


Didim de turizm sezonun yoğun yaşandığı Temmuz- Ağustos ayların da Kurban Bayramı tatilinde bu mevsime denk gelmesiyle ilçe yerli ve yancı turist akınına uğradı.


Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramı tatili havanın güzel olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler tapınağı ziyaret ettiğini belirten Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık, Binlerce yıllık tapınakta Didim Belediyesinin de çevre düzenlemesini yapmasıyla tapınağın çevresi yeni görünüme kavuştuğunu, yeni çevre düzenlenmesiyle turistler rahatça etrafı gezerken turlar aracılığıyla ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler rehberler eşliğinde tapınağı gezerek bilgi aldıklarını belirtti.


Apollon Tapınağına giriş ücretinin 10 TL olduğu, turlarla ilçeye gelen turistlerin tapınak çevresindeki dükkanlardan alış veriş yaptıkları gözlendi.




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