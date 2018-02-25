Arabadan cep telefonu çalan kişi uyuşturucu ile yakalandı

Üzerinden uyuşturucu çıkan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Dağ Mahallesi’nde park halindeki 09.L.0140 plakalı bir aracın bagajından cep telefonu çalan M.U. isimli bir kişi ihbar üzerine polis tarafından takibe alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan ve üst aramasından uyuşturucu da çıkan kişi gözaltına alındı.

Bu arada, Şehir içinde aşırı hız yapan ve bir polis aracına da çarpan bir sürücü polisin kovalamacası sonucu yakalandı. 09.FZ.832 plakalı bir aracın şehir içinde aşırı hız yaptığı ihbarını alan polisler aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına rağmen polis aracına da çarparak kaçmaya devam eden sürücü İkiçeşmelik Mahallesi yeni aydın yolunda yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı.