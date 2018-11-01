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Araç akülerine dadanan hırsız tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, dokuz ayrı otodan akü hırsızlığı olayının faili olarak aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, dokuz ayrı otodan akü hırsızlığı olayının faili olarak aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın'da son zamanlarda meydana gelen otodan akü hırsızlığı olayları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayları gerçekleştiren şüphelinin kullandığı araç tespit edildi. Şüpheli Y.S. (35) ve kullandığı araç önceki gün polisin düzenlediği operasyonla Ilıcabaşı Mahallesi Trafo Caddesi üzerinde yakalandı.


Şüphelinin yapılan sorgusunda Efeler ilçesinde meydana gelen 9 ayrı akü hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Şüphelinin çaldığı aküleri sattığı işyeri sahibi M.D. (33) de aynı gün yakalandı. Ele geçen aküler sahiplerine teslim edilirken, şüpheli Y.S. (35) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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