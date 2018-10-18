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Araç cayır cayır yandı, kimse müdahale etmedi

Aydın-İzmir otobanında seyir halindeki otomobilde çıkan yangında sürücü araçtan çıkarak canını kurtarırken, yoldan geçen sürücüler yanan otomobile ve yardım çağrılarına aldırış etmeden yollarına devam etti.


Olay, öğlen saatlerinde Aydın-İzmir otobanında meydana geldi. İzmir'den Aydın istikametine seyir halinde olan 48 FBH 19 plakalı otomobil Ömerbeyli yakınlarındaki viyadük yakınlarında birden motor kısmından yanmaya başladı. Aracının yandığını gören sürücü, otomobili güvenlik şeridine çekip kendisini dışarı atarak, yoldan geçenlerden yardım istedi. Ancak otobandan geçen onlarca sürücü, yanan aracın yanından hızını bile kesmeden geçerek yoluna devam etti. Bir süre sonra duran duyarlı vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilse de araç tamamen yandı. Yaşananlar insanların duyarsızlığını gözler önüne serdi.

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