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30 Kasım 2017 12:03

Aracını ve yaralıyı bırakıp kaçtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli kuryeye çarpan araç sürücüsü hem aracını hem de yaralıyı olay yerinde bırakıp kaçtı.

Aracını ve yaralıyı bırakıp kaçtı

30 Kasım 2017 12:03


Kaza, saat 11.00 sıralarında Efeler ilçesi Hastane Caddesi ve Kızılay Caddesinin birleştiği döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Seyit C.’nin kullandığı 09 PC 745 plakalı otomobil, ilaç kuryesi Ali G.G.’nin (18) kullandığı 07 FJN 73 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Seyit C. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı, aracı ve yaralıyı kaderine terk edip olay yerinden kaçtı.


Ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü Ali G. G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil kaza mahallinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçan sürücünün ehliyetinin olmadığı iddia edildi.




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