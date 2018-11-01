Araçlar çarpıştı, karayolu savaş alanına döndü

Aydın'ın Didim ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle karayolu adeta savaş alanına dönerken, bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Söke ve Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Söke-Milas Karayolu Didim Akbük Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 RU 0111 plakalı araç ile 48 AAJ 454 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 34 RU 0111 plakalı araç yoldan çıktı. 48 AAJ 454 plakalı araç da takla atıp devrildi.

Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazada yaralanan 4 çocuğun da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanırken, güvenlik güçleri tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.