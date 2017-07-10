Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 11:10

Araçlar metal yığınına döndü, sürücülerden biri hayatını kaybetti

Çine karpuzlu yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Araçlar metal yığınına döndü, sürücülerden biri hayatını kaybetti

10 Temmuz 2017 11:10

Kazada araçlar metal yığınına dönerken Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaza gece yarısı Karpuzlu yolu Çine Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu’dan Çine istikametine seyir halinde olan Mustafa Aydın (34) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Özcan Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Aydın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü Özcan Ş. ve yolcular Gökhan E. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!