Araçlar metal yığınına döndü, sürücülerden biri hayatını kaybetti

Kazada araçlar metal yığınına dönerken Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza gece yarısı Karpuzlu yolu Çine Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu’dan Çine istikametine seyir halinde olan Mustafa Aydın (34) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Özcan Ş. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Aydın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü Özcan Ş. ve yolcular Gökhan E. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.