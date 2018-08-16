Aranan FETÖ üyesi sahte kimlikte paylaşım yaparken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunan bir kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir kişinin Didim’de faaliyet gösteren restorandan paylaşım yaptığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, restorandan paylaşım yapan ve kontrole gelen polislere E.Ç. adına tanzim edilmiş sahte kimlik ibraz eden kişinin gerçek isminin U.K. olduğunu ve “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında yakalama emrinin bulunduğu tespit etti.

Gözaltına alınan U.K. hakkında ayrıca “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan da işlem yapıldı.