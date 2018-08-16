Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 16:17

Aranan FETÖ üyesi sahte kimlikte paylaşım yaparken yakalandı

Aydın’da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli, Didim ilçesinde bir restoranda sahte kimlikle paylaşım yaparken yakalandı.

Aranan FETÖ üyesi sahte kimlikte paylaşım yaparken yakalandı

16 Ağustos 2018 16:17


Edinilen bilgiye göre, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunan bir kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi bir kişinin Didim’de faaliyet gösteren restorandan paylaşım yaptığını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, restorandan paylaşım yapan ve kontrole gelen polislere E.Ç. adına tanzim edilmiş sahte kimlik ibraz eden kişinin gerçek isminin U.K. olduğunu ve “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında yakalama emrinin bulunduğu tespit etti.


Gözaltına alınan U.K. hakkında ayrıca “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan da işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç