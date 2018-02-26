Arapapıştı Kanyonu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor

Temalı Fotoğraf Yarışması’na başvurular devam ediyor. 18 yaş üstü herkese açık olan yarışmada birinciye 15 bin TL ödül verilecek.

Doğal ve tarihi dokusuyla, bozulmamış kıyılarıyla Aydın’da turizmin gözbebeklerinden olan Bozdoğan’daki Arapapıştı Kanyonu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen ve herkesin katılımına açık olan yarışmada ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek. Yarışmada üç yarışmacıya 2 biner TL mansiyon ödülü, en az 20 yarışmacıya da fotoğraf sergileme ödülü olarak 200’er TL ödül verilecek. Ayrıca, yarışmada ödül kazanan fotoğraflar sergilenecek ve yarışma sonunda eserler albüm kitap haline getirilecek.

Yarışma sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölüm üzerinden yapılacak. Yarışmacılar yarışmaya dörder adet fotoğrafla katılabilecekler.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf sanatçısı A. Beyhan Özdemir, (AFIAP) fotoğraf sanatçısı Fikret Özkaplan ve fotoğraf sanatçısı, doğa ve yaban hayatı uzmanı Tansu Gürpınar yer alıyor.

20 Nisan günü saat 23’e kadar başvurulabilecek olan yarışmanın sonuçları 25 Nisan tarihinde ilan edilecek ve ödül töreni de 30 Nisan günü yapılacak.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun internet sitesi üzerinden edinilebilir. Yarışmaya başvurular ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun internet sitesinde "online yarışmalar" bölümü altından yapılabiliyor.