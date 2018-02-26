Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 11:14

Arapapıştı Kanyonu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Arapapıştı Kanyonu’ temalı 1.

Arapapıştı Kanyonu fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor

26 Şubat 2018 11:14

Temalı Fotoğraf Yarışması’na başvurular devam ediyor. 18 yaş üstü herkese açık olan yarışmada birinciye 15 bin TL ödül verilecek.


Doğal ve tarihi dokusuyla, bozulmamış kıyılarıyla Aydın’da turizmin gözbebeklerinden olan Bozdoğan’daki Arapapıştı Kanyonu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen ve herkesin katılımına açık olan yarışmada ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek. Yarışmada üç yarışmacıya 2 biner TL mansiyon ödülü, en az 20 yarışmacıya da fotoğraf sergileme ödülü olarak 200’er TL ödül verilecek. Ayrıca, yarışmada ödül kazanan fotoğraflar sergilenecek ve yarışma sonunda eserler albüm kitap haline getirilecek.


Yarışma sayısal (dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölüm üzerinden yapılacak. Yarışmacılar yarışmaya dörder adet fotoğrafla katılabilecekler.


Katılımın ücretsiz olduğu yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf sanatçısı A. Beyhan Özdemir, (AFIAP) fotoğraf sanatçısı Fikret Özkaplan ve fotoğraf sanatçısı, doğa ve yaban hayatı uzmanı Tansu Gürpınar yer alıyor.


20 Nisan günü saat 23’e kadar başvurulabilecek olan yarışmanın sonuçları 25 Nisan tarihinde ilan edilecek ve ödül töreni de 30 Nisan günü yapılacak.


Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun internet sitesi üzerinden edinilebilir. Yarışmaya başvurular ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun internet sitesinde "online yarışmalar" bölümü altından yapılabiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç