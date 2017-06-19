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19 Haziran 2017 08:15

Arapapıştı Kanyonu yolunu yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bozdoğan ilçesinde ziyaretçi akınına uğrayan Arapapıştı Kanyonu yolunu yeniliyor.

Arapapıştı Kanyonu yolunu yeniliyor

19 Haziran 2017 08:15


Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arapapıştı Kanyonu’na giden yolun yapım, bakım-onarım çalışmalarına başladı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Bozdoğan ilçesine bağlı Arapapıştı Kanyonu yolunun maden kamyonları tarafından bozulan yaklaşık 8 kilometrelik kısmının bakım-onarım ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Ekipleri yolda sıkıştırma çalışmalarına bağlı olarak zemin iyileştirmesinin ardından asfaltlama çalışmalarına devam edecek.


Dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Arapapıştı Kanyonu’nun yollarının düzenlenmesinden memnuniyet duyan ziyaretçiler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.




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