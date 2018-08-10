Arapdede yolu asfalta kavuştu

Çalışmalar kapsamında öncelikle Kuyucak Merkez ve Beşeylül Mahallesi arasındaki Arapdede mevkiinde toprak yol Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün talimatıyla Fen İşlerine bağlı ekiplerce temizlendi. İş makineleri ile yüzey hazırlığı tamamlanan yol asfaltlandı. Belediye Başkanı Metin Ertürk, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek “Beşeylül Mahallesi sakinlerinin daha güvenli ve ulaşımlarını daha kısa sürede sağlayabilmesi için bu yolu asfalt programımıza alıp asfaltladık. Vatandaşlarımızın kazasız belasız bir şekilde yolu kullanmalarını diliyorum” dedi.