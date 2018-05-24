Arıları ölen vatandaşa kovan desteği

Efeler İmamköy mahallesinde arıcılık yapan Ahmet Camuz’un 2 yıl önce nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü 450 kovan arısı ölerek telef oldu. Arılarının telef olduğunu gören Ahmet Camuz, ölümlerin araştırılması için İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurdu. Tarım Müdürlüğü tarafından arı ölümleri ile ilgili araştırma başlatıldı. Arılarının ölmesi ile zor duruma düşen ve geçim sıkıntısı yaşayan Ahmet Camuz’a Efeler Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü desteği ile Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 30 kovan arı verildi.

Arılarının ölmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan ve yıllardır mesleği olan arıcılığı bıraktığını ifade eden Camuz, “Yıllardan beri arıcılıkla uğraşıyorum. 2 yıl öncesine kadar 10 ton bal üretimi yaparak yılda ortalama 100 bin lira kazanıyordum. Ancak 2016 yılında 450 kovan arım telef oldu. Yetkililer gelip inceleme yaptılar. Arı ölümlerinin nedenin bulunması için dilekçe verdim. Ancak şimdiye kadar arı ölümlerinin nedeni bulunamadı. Benim tüm arılarım telef olunca ben de arıcılığı bıraktım. İşe girip çalışmaya başladım. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bize 30 kovan arı verildi. Moralim bozuk olduğu için ben artık arılarla ilgilenmiyorum. Bu arılara eşim bakacak” dedi.