‘Arkadaşım Bel Geldim' Germencikli çocuklarla buluştu

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği ‘Arkadaşım Ben Geldim' adlı tiyatro etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Sevilen sinema-dizi oyuncusu Gülnihal Demir ve Zafer Kara tarafından sahnelenen "Arkadaşım Ben Geldim" adlı oyun Germencik Belediyesi konferans salonunda sahnelendi. Teknoloji bağımlılığını anlatan oyun, çocuklardan büyük ilgi gördü. Oyun sonunda okumuş olduğu kitapları yanında getiren 250'den fazla çocuk hem yeni kitaplarıyla hem de yeni arkadaşlarıyla tanışmış oldu. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılan kitap değişim etkinliği velilerden de tam not aldı.

Tiyatro etkinliği sonrası açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın; "Daha önce yapmış olduğumuz her sınıfa bir kitaplık projesiyle ilçe genelinde bir kitap seferberliği başlatmıştık. Belediyemiz bünyesinde çocuklar için yapmış olduğumuz tüm etkinliklerimizde kitap okumayı ön planda tutmaya çalışıyoruz. Geleceği kurgulayan iyi bir nesil yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Bugünkü gerçekleşen tiyatro etkinliğimizde de çocuklarımızın okudukları kitapları başka arkadaşları ile değiştirerek ekonomik ve sosyal fayda sağlanması, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması, ülke kaynaklarının etkin kullanılması gibi pek çok olumlu etkilerini görmüş oluyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan ünlü tiyatro sanatçısı Gülnihal Demir hanımefendiye ve ekibine, emeği geçen belediye personelimize ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.