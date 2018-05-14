Aronya bitkisinin Aydın’da dikimi yapılacak

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Türkiye’de yeni bir tür olan Aronya bitkisi ve Aydın’ın önemli ürünlerinden olan Çilek hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda Aronya bitkisinin aydın’da ekiminin yapılıp, uyum aşamasının belirlenmesi kararlaştırıldı.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitimi, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsünden Dr. Emin Akçay verdi. Toplantıya 17 ilçe müdürleri, özel sektör temsilcileri ve teknik personel katıldı.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, Türkiye’de yeni bir tür olan "Aronya" bitkisinin kullanım alanlarını, sağlık açısından faydalarını, organik gıda boyası olarak kullanımını, ekonomik getiri olarak ve ülke katma değerine faydalarından da bahsetti.

"Çilek" konusunda sunumu yapan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Enstitüsünden Dr. Emin Akçay ise, çileğin dünyada ve Türkiye’de üretim miktarlarına, iklim isteklerine, toprak isteğine, toprak hazırlığı gibi konulara değinerek geliştirilen yeni türler hakkında da bilgi verdi.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl MüdürüFuat Fikret Aktaş, "Aronya" gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerin Aydın’a uyum sağlaması halinde dikiminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Aydın tarımının daha da gelişmesi için her türlü çalışmaya ve alternatif ürüne açık olduklarını aktaran Aktaş, deneme dikimlerinin başlatılması konusunda ilgili şube müdürüne ve ilçe müdürlerine talimat verdi.