Arslanlı kapalı pazar yerinin yapımına başlandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanlı Mahallesi'nde kapalı pazaryeri yapım çalışmalarına başladı.

Arslanlı Mahallesi'nin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kapalı pazaryerinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak hem merkez hem kırsal mahallelerimize çok ciddi yatırımlar yaptık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, muhtarlarımızla sürekli iletişim kurarak proje üretmeye gayret ettik. Arslanlı Mahallemizde de bir pazaryerine ihtiyaç vardı. Söz verdiğimiz gibi ekiplerimiz kısa sürede çalışmalara başladı” diye konuştu.

Yaklaşık bin 900 metrekare alan üzerine kurulan pazaryerinin cemiyetler için de kullanılabileceğini belirten Alıcık, “Pazaryerimizin çatı alanı 720 metrekareden oluşuyor. 13 metre uzunluk ve 6 metre genişlikte bina alanı ve 5 metre genişlik ve 6 metre uzunlukta yemek pişirme alanı var. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılayacak güzel bir alan olacak. Nazillimize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.