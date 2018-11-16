Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği(DİBAMDER)'nin katkılarıyla düzenlenen “1.Uluslararası Multidisipliner Bağımlılık Kongresi” sona erdi. 3 gün süren kongrenin kapanışında Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve DİBAMDER Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilgi ortak basın toplantısı düzenleyerek, kongreyi değerlendirdi.

Kuşadası Güvercinada Mesleki Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen “1.Uluslararası Multidisipliner Bağımlılık Kongresi'nin kapanış bölümünde kongre boyunca katılımcı bilim adamları, akademisyenler ve öğretmenlerin çalışmaları ‘Neden-Sonuç ve Çözüm Önerileri Eşliğinde' pratik hayata uyarlanabilecek şekilde yorumlanarak, sonuçlar Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve DİBAMDER Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilgi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Aydın ilinde ilk kez uluslararası boyutta bir kongre gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, “3 gün boyunca Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 9 profesör, alanında uzman 41 akademisyen ile Aydın ili genelinden 1200 öğretmenin katılımıyla paneller, paralel oturumlar ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Böylesine önemli kongreye katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

DİBAMDER Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilgi ise, Türkiye'de dijital alanda büyük bir keşmekeşlik yaşandığını ve artık dijital diyet yapma zamanı geldiğini belirterek, önemli sonuçlar ve farkındalık oluşturan bu kongredeki çalışmaların dünyaya referans olabileceğini söyledi. Bilimsel bir kongre ve çalıştay ile birincisini düzenledikleri dünyada ilk Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresinin sonuçlarını bilimsel bir rapor eşliğinde sunmayı amaçladıklarını kaydeden Doç. Dr. Dilci, ”Bu sorunu Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği olarak sürekli gündemde tutmayı hedefleyerek toplumumuzda farkındalık ve bilinçli, nitelikli yaşam biçimine alışkanlık kazandırmayı hedefledik. Sonuçlar, çocuklara ilişkin, ailelere ilişkin, eğitmenlere ilişkin, ilgili bakanlıklara ilişkin, diğer kurum ve kuruluşlara ilişkin ve siyasi otoritelere ilişkin sonuçlar olarak uzmanlar tarafından dile getirildi. Bu sonuçları raporlaştırdık. Bakanlıklar dahil olmak üzere ilgili kurumlara ileteceğiz“ dedi.